Минэнерго не управляет отраслью: единый регулятор сферы энергетики предложили создать в Казахстане

Сегодня на заседании мажилиса депутат Дюсенбай Турганов заявил, что Министерство энергетики на самом деле не управляет энергетической отраслью в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

"В настоящее время сразу несколько министерств занимается вопросами отрасли, каждое из которых курирует свой сектор.

Министерство энергетики отвечает за развитие отрасли и тарифообразование в сфере генерации электроэнергии, Министерство национальной экономики – за тарифообразование в сферах производства и снабжения тепловой энергии и электрической энергии, Министерство промышленности и строительства – за объекты в зоне централизованного теплоснабжения, а "Самрук-Энерго", KEGOC находятся в ведении ФНБ "Самрук-Казына".

На деле получается, что Министерство энергетики реально не управляет отраслью. И по сути, мы имеем ситуацию, как в известной пословице – у семи нянек дитя без глаза", – заявил депутат Турганов.

Он добавил, что ранее депутаты уже предлагали ввести в Казахстане единого регулятора в сфере энергетики, и сегодня необходимость его создания еще более очевидна.

"В Национальном энергетическом докладе за 2023 год также указывается, что для обеспечения развития электроэнергетической отрасли важно определиться с долгосрочной тарифной политикой и закрепить за одним госорганом полномочия, связанные с установлением и согласованием всех тарифов в электроэнергетике.

По этой причине логичным представляется создание Единого отраслевого регулятора, объединяющего в себе функции тарифной политики всех секторов энергетики: электроэнергетики, теплоэнергетики и сектора теплоснабжения", – заявил депутат.

Отметим, по данным с официального сайта Минэнерго, ведомство осуществляет формирование и реализацию государственной политики, координацию процесса управления в сферах:

нефтегазовой, нефтегазохимической промышленности;

транспортировки углеводородов;

в области добычи урана;

государственного регулирования производства нефтепродуктов;

газа и газоснабжения, магистрального трубопровода;

электроэнергетики;

теплоснабжения;

в части теплоэлектроцентралей и котельных, осуществляющих производство тепловой энергии в зоне централизованного теплоснабжения;

атомной энергии;

развития возобновляемых источников энергии.

Также, по информации с официальной платформы QSamruk, АО "Самрук-Қазына" – стратегический холдинг, управляющий компаниями в нефтегазовой и энергетической отраслях, предприятиями горно-металлургического комплекса, атомной и химической промышленности, а также компаниями в сфере телекоммуникаций, транспорта и логистики. Единственным акционером Фонда является Правительство Республики Казахстан.

В Группу АО "Самрук-Қазына" входят 279 компаний, в которых работают более 250 тысяч человек по всему Казахстану. Активы АО "Самрук-Қазына" оцениваются в более чем 30 трлн тенге.