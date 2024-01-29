Токаев подписал закон касательно секретов в области правовой охраны изобретений

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о прекращении соглашения о межгосударственных секретах в области правовой охраны изобретений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года", – говорится в сообщении.

Текст Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".

Отмечается, что соглашение было подписано исходя из необходимости правовой охраны секретных изобретений, созданных в СССР.

В соответствии с документом стороны соглашались обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях.

Соглашение помимо Казахстана также подписали: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Теперь же действие соглашения прекращается соответствующим протоколом.