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Токаев подписал закон касательно секретов в области правовой охраны изобретений

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Қасым-Жомарт Тоқаев
Қасым-Жомарт Тоқаев. Фото: Ақорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ратифицировал протокол о прекращении соглашения о межгосударственных секретах в области правовой охраны изобретений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года", – говорится в сообщении.

Текст Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года опубликован на официальном сайте ИПС "Адилет".

Отмечается, что соглашение было подписано исходя из необходимости правовой охраны секретных изобретений, созданных в СССР.

В соответствии с документом стороны соглашались обеспечивать режим секретности в отношении имеющихся у них сведений о секретных изобретениях.

Соглашение помимо Казахстана также подписали: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

Теперь же действие соглашения прекращается соответствующим протоколом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058092-tokaev-podpisal-zakon-kasatelno-sekretov-v-oblasti-pravovoy-ohrany-izobreteniy/

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