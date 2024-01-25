"Будет идти под нашим флагом": какую прибыль получит Казахстан от переезда бренда Dodo Pizza

Глава Международного финансового центра "Астана" Ренат Бектуров в кулуарах сената сегодня назвал преимущества переезда бренда Dodo Pizza в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ.

Директор Международного финансового центра "Астана" Ренат Бектуров отметил, что рестораны Dodo Pizza – это крупная сеть, одна из быстрорастущих сегодня в мире.

"Когда они примут это решение – их головной офис в МФЦА – соответственно, это будет бренд уже, скажем, казахстанский. Распространение: у них большие планы по глобальному распространению сети, это уже будет идти под нашим флагом, брендом. Так как головной офис будет у нас, консолидация прибыли если на уровне "головы", то они будут уплачивать еще налоги… появится новый налогоплательщик", – пояснил спикер.

По словам Бектурова, из плюсов – создание новых рабочих мест.

"Мы также надеемся, что они перенесут центр компетенции. У них уже есть сотрудники, в Алматы большой офис. В дальнейшем они еще будут привлекать кадры, в том числе наших местных. Я считаю, что это отличная возможность", – резюмировал глава МФЦА.

По информации на официальном сайте, первое заведение Dodo Pizza открылось в 2011 году в Сыктывкаре, Россия. Сейчас рестораны сети открыты в Казахстане, Беларуси, Румынии, Кыргызстане, Узбекистане, Нигерии, Польше, Вьетнаме и ряде других стран.