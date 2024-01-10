Налоги смягчили для представителей креативной индустрии в Казахстане

Налогообложение смягчили для субъектов креативной индустрии в Казахстане. Бизнесмены, работающие в этой сфере, будут платить единый налог, передает NUR.KZ со ссылкой на министра культуры и информации.

"В рамках исполнения поручения главы государства по развитию креативной индустрии, Министерством культуры и информации совместно с Министерствами национальной экономики и финансов проведена комплексная работа по смягчению налогообложения для субъектов креативной индустрии.

Уже принято постановление правительства РК, согласно которому 40 видов деятельности подпадают под специальный режим розничного налога.

Это означает, что бизнес освобождается от уплаты КПН, ИПН, НДС и будет платить единый налог – от 2% до 4% для ИП, 8% – для ТОО. При этом годовой оборот компании не должен превышать 2,2 млрд тенге, а в штате должно работать не более 200 человек", – сообщила в Facebook министр культуры и информации Аида Балаева.

По ее словам, смягчение налогообложения коснется сферы производства и постпродакшна кино, видеоконтента и телевизионных программ, звукозаписи и издания музыкальных произведений, театрального и музейного искусства, архитектуры и дизайна, ремесленничества, народного творчества и производства сувенирной продукции.

"Отмечу, что при разработке данной меры поддержки мы тщательно проанализировали международный опыт. Практика наиболее передовых стран (Великобритания, Германия, Южная Корея) показывает, что для развития сферы креативных индустрий особый акцент делается именно на смягчении налогового режима.

Данный шаг является одним из первых шагов, направленных на масштабное развитие этой сферы", – заключила Балаева.