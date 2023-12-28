Видео с "личным креслодержателем" акима Жамбылской области обсуждают в Сети

В Казнете обсуждают видео с "личным креслодержателем" акима Жамбылской области Ербола Карашукеева. Пользователи с юмором отнеслись к ситуации, передает NUR.KZ.

Видео, на котором молодой человек в костюме держит складывающееся кресло для акима Жамбылской области Ербола Карашукеева, появилось в Сети.

По словам автоблогера Ергазы Азимханулы, снято оно было 27 декабря в Таразе на мероприятии с участием главы региона, прихода которого пришлось ждать достаточно долго. При этом помощник специально придерживал кресло, на которое должен был сесть Ербол Карашукеев.

"Райдер акима Жамбылской области: 1. Личный креслодержатель... Список дополняется", - говорится в подписи к видео.

Пользователи с юмором отнеслись к ситуации.

"Жизнь чиновников и их помощников: держатели зонтов, забиратели пальто, открыватели дверей авто были. Хранители кресел для светлейших пятых точек акимов - это что-то новое", "Когда попросил друга занять тебе место", "А как парковку бронируют? Ложатся на асфальт?", "Надо было посидеть и место нагреть", - пишут в Сети.

Как отмечается на официальном сайте акимата Жамбылской области, в Таразе в рамках регионального молодежного форума состоялось торжественное чествование обладателей премии "Әулиеата үздігі", гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" и презентация энциклопедии "Әулиеата жастары".

Награды молодым специалистам, признанным лучшими в разных сферах деятельности, вручил аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

Глава региона поздравил победителей и подчеркнул, что реализуется комплекс мер государственной поддержки молодежи. Завершился форум концертной программой.