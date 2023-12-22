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Регионы в Казахстане могут остаться без автобусов: перевозчики недовольны требованиями к водителям

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Водитель автобуса за рулем
Автобус. Иллюстративное фото: vm/Getty Images

Перевозчики практически во всех регионах Казахстана заявили о тревожной ситуации, связанной с общественным транспортом, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

Глава Минтранспорта Марат Карабаев сегодня совершил рабочую поездку в Акмолинскую область, где встретился с гражданами, в том числе занятыми в транспортной и дорожной сферах, и представителями местных предпринимательских ассоциаций.

На встрече были затронуты следующие вопросы:

  1. возможности субсидирования подрядчиков дорожного строительства и предоставления льготных кредитов для обновления дорожно-строительной техники;
  2. ремонт и строительство автомобильных трасс;
  3. контроль за качеством выполненных работ;
  4. допуск казахстанских консорциумов подрядных организаций к дорожным проектам, финансируемым за счет займов международных финансовых институтов;
  5. удешевление топлива и надежность поставок дорожного битума.

Кроме того, на встрече обсудили проблему постоянного разрушения и ремонта автодороги Кокшетау – Омск, по которой в Россию возят щебень из казахстанских карьеров. Отмечается, что трассу ремонтируют уже в 3 раз. Местные предприниматели уверяют, что тяжелые грузовые автомобили будут и впредь "убивать" дорогу, если не предпринять кардинальных мер.

К слову, власти планируют в ближайшее время установить там автоматическое контрольно-измерительное оборудование. Однако, по мнению предпринимателей, исправить положение сможет только восстановление участка железнодорожного пути Иртышское – Кзыл-Ту, который разобрали в 1990-х годах.

Помимо этого представители перевозочных предприятий сообщили министру Карабаеву о нехватке водителей автобусов.

"Сейчас в Кокшетау и Степногорске на линиях в основном остались шоферы предпенсионного возраста. Поэтому бизнесмены боятся, что в ближайшей перспективе останутся совсем без водителей", – говорится в пресс-релизе.

Как отметили в Минтранспорта, об этой проблеме заявляют практически во всех регионах Казахстана. Перевозчики требуют, чтобы законодатели снизили возрастной ценз для получения водительских прав категории D до 21 года, а также отменили норму, которая требует от водителя наличие 3-летней практики на маршрутном такси прежде, чем его допустят к управлению автобусом.

Согласно закону РК "О дорожном движении", в Казахстане существуют категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на управление которыми предоставляется специальное право.

Так, например, к категории D относятся автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя.

К категории Тm относят трамваи, к Тb – троллейбусы. Подкатегория D1 – это автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8, но не более 16 сидячих мест, помимо сиденья водителя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2052201-regiony-v-kazahstane-mogut-ostatsya-bez-avtobusov-perevozchiki-schitayut-trebovaniya-k-voditelyam-slishkom-strogimi/

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