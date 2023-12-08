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30 лет независимости Казахстана

Почему рекламный рынок России больше казахстанского, несмотря на одинаковый размер экономики

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Кубики с надписью KZT лежат на купюрах тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Политолог Марат Шибутов в своем Telegram-канале заявил, что казахстанским СМИ будет сложно выдерживать конкуренцию с российскими из-за рекламных ограничений, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным, которые приводит Марат Шибутов, объем рекламного рынка РК в 2021 году составил 76,5 млрд тенге, объем российского рынка —578 млрд рублей, что при курсе 5,79 тенге составляет 3 346,6 млрд тенге.

При разнице в ВВП в 9,3 раз размер рекламного рынка России больше казахстанского в 4,7 раза.

В России, в отличие от Казахстана, можно рекламировать алкоголь, заменители грудного молока и системы для нагрева табака.

Шибутов отмечает, что если в Казахстане запретят рекламу игорного бизнеса, разрыв будет не в 5 раз, а в 6,5 раз, что еще больше усугубит ситуацию.

"Могут ли казахстанские СМИ как-то противостоять российским, если они получают в пять раз меньше рекламных денег? Нет, хоть какие меры принимай. Информационного суверенитета нет, а ограничения в рекламе есть", — резюмирует Шибутов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049795-pochemu-reklamnyy-rynok-rossii-bolshe-kazahstanskogo-nesmotrya-na-odinakovyy-razmer-ekonomiki/

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