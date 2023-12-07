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Ерлан Карин: Президентские реформы увеличили представительство молодежи в системе госуправления

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Ерлан Карин
Ерлан Карин. Фото: akorda.kz

Французское издание L`Essentiel des relations internationales, посвященное международной геополитике, опубликовало статью госсоветника Ерлана Карина "Созидательная повестка Казахстана", передает NUR.KZ.

В своей статье Ерлан Карин подводит некоторые итоги развития Казахстана за прошедший год.

В частности, государственный советник отметил, что главным результатом всесторонней модернизации страны стало появление новых лиц в политике, госуправлении, бизнесе, науке и культуре.

Так, по словам госсоветника, введение обязательной 30% квоты в партийных списках для женщин, молодежи и инвалидов стимулировало появлению в мажилисе парламента и в маслихатах новых лиц.

По итогам выборов местных акимов в 2021-2023 годах корпус сельских глав администраций обновился почти на 2/3 (57,7%). Ряд членов Национального совета общественного доверия - эксперты и общественники - стали членами правительства, акимами областей, заместителями министров и акимов, рассказал Карин.

"Президентские реформы увеличили представительство молодежи в системе госуправления. Так, по итогам выборов 2023 года 602 депутата маслихатов (из 3415 депутатов) - представители молодежи", - говорится в статье.

Государственный советник напомнил, что в 2019 году по инициативе Токаева был создан президентский молодежный кадровый резерв. На конкурсной основе из более 10 тыс. претендентов отобрано 350 резервистов.

"Государственная поддержка молодежных инициатив в экономике через гранты и льготное кредитование способствовало появлению нового поколения предпринимателей и развитию креативной индустрии.

За последние годы в стране все больше достижений в научной и культурной сфере являются заслугами молодого поколения граждан. Открываются новые имена молодых ученых и исследователей, артистов, художников и т.д.

Таким образом, реформы способствовали приходу новых людей, которые принесли с собой новые идеи и самое главное - новое мышление", - написал Ерлан Карин.

Он подчеркнул, что молодежь определяет будущий облик нации, о чем постоянно говорит и президент.

"В частности, в своем выступлении в канун Дня Республики Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что важная роль в развитии страны принадлежит созидательной силе подрастающего поколения. Он в своем выступлении даже сделал специальное обращение к молодежи", - напомнил Карин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2049642-erlan-karin-prezidentskie-reformy-uvelichili-predstavitelstvo-molodezhi-v-sisteme-gosupravleniya/

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