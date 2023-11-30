Слухи о покупке Казахстаном французских истребителей развеяли в Минобороны

Ранее опубликованную в СМИ информацию касательно возможного закупа Казахстаном французских истребителей Rafale прокомментировали в министерстве обороны страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил на брифинге СЦК заместитель главнокомандующего силами воздушной обороны по вооружению Ержан Нильдибаев, закупать французские истребители страна пока не намерена.

"Хочу вас огорчить. Никаких переговоров по данному вопросу мы не проводили. И планов таких не было. Да, хороший самолет, хорошая машина. Но очень дорогая. Поэтому считаем, выбирая в соотношении цена-качество, мы выбираем СУ-30 СМ.

Ежегодно в рамках лимитов, которые выделяются правительством, мы приобретаем технику. 4 декабря, к примеру, в Актюбинск прибывает 2 новых L410 - легкие военные самолеты (чешские), в целях подготовки летчиков курсантов. В этом году мы в декабре получим новый тренажерный комплекс в Караганду, на авиационную базу. В этом году мы также должны получить 4 самолета СУ-34. Этой весной мы получили новый авиационный тренажер самолета СУ-25, в Шымкент", - озвучил планы ведомства по закупу спецтехники Нильдибаев.

Слухи о возможном закупе французских истребителей начали распространяться после ноябрьского визита в Казахстан Эмманюэля Макрона.

Так, 26 ноября газета Tribune опубликовала материал, в котором сообщалось о том, что Казахстан заинтересован в поставках французских истребителей для своих ВВС.

"Согласно нескольким совпадающим источникам, Dassault Aviation в течение нескольких месяцев ведет активные поиски двух центральноазиатских стран, с которыми Франция хотела бы углубить свои двусторонние отношения.

В этом и заключался весь смысл поездки Эмманюэля Макрона в Казахстан, а затем - в Узбекистан 1 и 2 ноября. Эта поездка по поручению главы французского государства произошла после визитов во Францию президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, а затем - президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - говорилось в материале газеты.