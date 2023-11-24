Ерлан Карин дал большое интервью Руслану Шаекину на YouTube-подкасте "101 друг Шаекина"

Государственный советник РК Ерлан Карин дал большое интервью, в котором рассказал, какими качествами должен обладать госслужащий, и может ли на госслужбу прийти бизнесмен, передает корреспондент NUR.KZ.

Государственный советник РК Ерлан Карин заявил, что работа на госслужбе очень схожа с военной службой, поскольку от людей требуется четкое исполнение задач и дисциплина.

"Когда надо, все работают сверхурочно, не задавая лишних вопросов. Все понимают, что от их работы зависит очень многое.

Неважных участков не бывает. Каждый работает, исходя из понимания, что именно его вклад имеет огромное значение для общего дела. Это осознание помогает выполнять свою работу качественно", — сказал Ерлан Карин.

Он также отметил, что большинство его коллег — это люди с активной жизненной позицией, хотя на госслужбу приходят и специалисты с достаточно спокойным характером. При этом, по словам Карина, всех госслужащих объединяет одна черта характера.

Ерлан Карин и Руслан Шаекин. Кадр из видео: youtube.com/@shayekinruslan

"В нашей работе важна собранность и самодисциплина. Как ты можешь обеспечивать системную работу, если ты сам не собран?

На каком бы участке ты ни работал, ты должен уметь организовать себя и процессы вокруг, проявлять дисциплину и собранность. Если нет этих качеств, то сложно говорить о каких-то достижениях", — отметил госсоветник.

По словам Ерлана Карина, в последние годы возможность реализовать свой потенциал на госслужбе появилась у многих казахстанцев. И некоторые этой возможностью уже успели воспользоваться.

"Президент инициировал много изменений благодаря которым некоторые должности стали выборными. Сначала акимы сел, теперь акимы районов и городов областного значения.

Так, в 2021 году акимом Талгара стал врач, который решил принять участие в выборах и победил. На госслужбу сейчас приходят из разных сфер: из бизнеса, из экспертно-научной среды, из здравоохранения. Возможностей стало больше", — заявил Карин.

При этом он отметил, что госслужба, в свою очередь, может быть прекрасным поставщиком кадров для других отраслей экономики.

"Начав карьеру на госслужбе, молодой человек приобретает ряд важнейших навыков, которые сможет применить в любых сферах. От госслужащего в первую очередь требуется умение ориентироваться в законодательстве. Этот навык очень пригождается, если человек решает сменить карьерное направление", — отметил госсоветник.

В интервью был затронут и вопрос гендерного разнообразия на выборных должностях. По словам Ерлана Карина, до 2021 года доля женщин в маслихатах всех уровней едва достигала 8%. При том, что порядка 55% госслужащих по всей стране составляют женщины.

"Президент предложил новые нормы. На парламентских выборах 2021 года доля женщин и молодежи в партийных списках должна была составлять не менее 30%. Позже было предложено учитывать эту долю и при распределении мандатов.

Через нормативные акты государство подталкивает партии к более активной работе с молодежью и женщинами", — отметил Карин.

По словам государственного советника, важнейшим новшеством также является получение депутатских мандатов гражданами с ограниченными возможностями. Теперь представители этого сообщества могут с трибуны маслихата защищать права и интересы других граждан.