Глава аппарата акима 2 года заключал договоры только с компанией своей жены

Руководитель аппарата одного из районных акиматов в Акмолинской области на протяжении двух лет заключал договоры только с компанией своей супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

По информации официального Telegram-канала Агентства РК по противодействию коррупции, местными исполнительными и центральными государственными органами в рамках внутренних анализов выявлено порядка 6,7 тысяч коррупционных рисков, из них 3,5 тысяч устранено.

Так, рассказали в ведомстве, акиматом Акмолинской области в ходе внутреннего анализа установлен факт конфликта интересов.

"Руководитель аппарата одного из районных акиматов на протяжении 2-х лет заключал договоры из одного источника с ИП, руководителем которого являлась его супруга. Материалы по данному факту направлены в уполномоченный орган по делам госслужбы для проведения проверки", - поделились в Антикоре.

Также, по данным ведомства, Управлением координации занятости и социальных программ акимата по Жамбылской области в рамках внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности кадровой работы Центра оказания специальных социальных услуг выявлены факты выплаты премий работникам, имеющим дисциплинарные взыскания на сумму более 2 млн тенге. Незаконно выплаченные средства возвращены в бюджет.

В целом за 10 месяцев текущего года за нарушение норм антикоррупционного законодательства к административной ответственности привлечены 179 человек, в том числе 73 работника местных исполнительных органов, 16 работников территориальных подразделений центральных государственных органов, 23 руководителя субъектов квазигоссектора и 66 физических лиц. Из них 31 - руководитель государственного органа.

Сумма наложенного штрафа составила более 54,8 млн тенге.

Добавим, что в соответствии с Законом "О государственных закупках" государственные закупки товаров, работ, услуг способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в исключительных случаях, когда невозможно приобрести такие товары, работы, услуги иными способами.

При этом осуществление государственных закупок основывается на принципах:

1) оптимального и эффективного расходования денег, используемых для государственных закупок;

2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения государственных закупок, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом;

3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков, недопущения сговора между участниками закупок;

4) открытости и прозрачности процесса государственных закупок, в том числе с соблюдением законных прав поставщиков на коммерческую тайну (до подведения итогов государственных закупок);

5) оказания поддержки отечественным производителям товаров, а также отечественным поставщикам работ и услуг в той мере, в которой это не противоречит международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан;

6) ответственности участников государственных закупок;

7) недопущения коррупционных проявлений;

8) приобретения инновационных и высокотехнологичных товаров, работ, услуг;

9) соблюдения прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в закупаемых товарах.