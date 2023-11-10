Глава сената Маулен Ашимбаев назвал свою зарплату

Спикер сената, верхней палаты парламента РК, Маулен Ашимбаев в кулуарах ведомства сегодня рассказал, сколько он зарабатывает в месяц, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались размером его заработной платы.

"Моя зарплата в пределах зарплаты депутатов. Примерно, чуть больше (миллиона - прим. ред.)", - сказал он в ответ.

Спикер также прокомментировал вопрос о том, для чего Казахстану нужен сенат.

"Три причины. Во-первых, это палата, которая защищает интересы регионов страны. Наша страна - не только Астана и Алматы: у нас в стране регионы, где есть очень много проблем. Этим занимается в частности закон.

Вторая причина - многие законы определяют судьбы миллионов граждан, и их поэтому нужно очень тщательно анализировать и готовить… важно, чтобы законы не были поверхностными, а были проработанными. И вы видите, что мы законы и возвращаем, и дорабатываем, мы смотрим эти законы с точки зрения интересов регионов, с точки зрения этнических групп и сенаторы смотрят законы для того, чтобы мы не пропустили те или иные нормы, которые идут в ущерб интересами тех или иных групп наших граждан.

И третье - сенат очень важную роль играет с точки зрения баланса всей политической конструкции в нашей стране", - заявил он.

По его словам, двухпалатный парламент нужен для подготовки качественных законов.

Согласно официальному сайту сената парламента РК, Маулен Ашимбаев родился 28 января 1971 года.

Окончил Казахский государственный Национальный университет имени аль-Фараби и Университет Тафтса, Школу права и дипломатии имени Флетчера (США). Экономист - преподаватель политэкономии, магистр международных отношений. Кандидат политических наук.

В 1993-1994 годах работал в системе министерства печати и массовой информации.

С мая 1994 года по март 1995 года - помощник депутата Верховного Совета Республики Казахстан.

С июня по ноябрь 1995 года - консультант аппарата Совета безопасности.

С ноября 1995 года по апрель 1999 года - старший эксперт, заведующий сектором, первый заместитель руководителя центра анализа и стратегических исследований Администрации президента РК.

С апреля 1999 года по май 2000 года - заведующий аналитическим центром Совета Безопасности Республики Казахстан.

С мая 2000 года по февраль 2002 года - заведующий аналитическим центром Совета безопасности - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК.

С февраля 2002 года по май 2005 года - директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте.

С мая 2005 года по апрель 2006 года - заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.

С апреля 2006 года по октябрь 2011 года - заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

С января 2012 года по февраль 2018 года - депутат мажилиса парламента РК пятого, шестого созывов, председатель комитета мажилиса по международным делам, обороне и безопасности.

С февраля 2018 года по июнь 2019 года - первый заместитель председателя партии Nur Otan (ныне - Amanat).

С июля по декабрь 2019 года - помощник президента Республики Казахстан.

C декабря 2019 года по май 2020 года - первый заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

В мае 2020 года избран председателем сената парламента Республики Казахстан шестого созыва.