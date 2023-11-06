Политолог Марат Шибутов высказался о прошедших выборах акимов районов

Политолог Марат Шибутов поделился своим мнением по поводу выборов районных акимов в Казахстане, а также рассказал, чем важно это событие, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал политолога.

"Самое главное, первый раз в стране граждане выбирают политических государственных служащих, которые управляют административно-территориальными единицами с десятками тысяч людей и бюджетами в миллиарды тенге. Это уже другой уровень ответственности как со стороны избирателей, так и со стороны избираемых акимов.

Некоторые могут сказать, что где-то явка не такая большая (к примеру, в Жамбылской области явка была 56,1%), но я отмечу, что в целом на всех выборах и по всей стране идет понижение явки, да и есть районы, где явка составила 75% (Актогайский район). Просто где-то интерес к выборам больше, где-то меньше – Казахстан большой и достаточно разнообразный", – пишет политолог в своем Telegram-канале.

По словам Марата Шибутова, о нарушениях на выборах пока не слышно.

"Посмотрим на окончательные итоги, но видно, что в ряде районов идет смена акимов – приходят новые люди, довольно молодые для таких должностей, то есть возрастом 35-45 лет. Пусть конкуренция не такая большая, но и пока выборы проходят в довольно маленьких районах и городах, а когда дело дойдет до районов с населением 200 тысяч человек и областных центров, ситуация будет совсем другая.

Не слышно о нарушениях на выборах – все проходит спокойно. Но много наблюдателей – только по Атырауской области прошли аккредитацию и наблюдали за выборами 11 общественных организаций. Да и в других регионах наблюдателей от НПО хватает, помимо наблюдателей от кандидатов.

В целом, такие выборы приведут к повышению легитимности и ответственности избранных акимов. В случае, если он будет плохо работать уже не получится прикрываться областным начальством – будет вотум недоверия со стороны депутатов и новые выборы", – пишет политолог.