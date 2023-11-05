Политолог высказался о пилотных выборах районных и городских акимов в Казахстане

Казахстанский политолог Эдуард Полетаев высказался о первых в истории РК выборах акимов районов и городов областного значения, которые проходят в стране сегодня, 5 ноября, передает NUR.KZ.

На своей странице в Facebook Эдуард Полетаев отметил, что сегодня состоялось голосование по выборам акимов пилотных районов и городов областного значения. Всего 45 районов и городов.

По его словам, согласно данным, представленным областными избирательными комиссиями, все 1491 районных и городских избирательных участков участвовали в голосовании.

"На самом деле элементы выборности акимов в Казахстане внедряются еще с 2001 года (а законодательное решение было дано в 1998 году, когда в Конституцию были внесены изменения и дополнения). Тем не менее очередной шаг к формированию системы местного самоуправления в Казахстане сделан. В 2021 году состоялись первые выборы акимов сел и сельских округов, а теперь, в 2023 году, прошли первые выборы акимов районов. Они дают шансы для граждан напрямую влиять на развитие своего места жительства", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, с обретением независимости в Казахстане претерпели изменения все общественные институты, включая институт местного управления.

"Впервые жители выбирали своих акимов напрямую, то есть без посредников в лице депутатов маслихатов, как раньше. Эти процессы в очередной раз доказали, что конституционные реформы носят прямой демократический характер.

На самом деле эти "пилотные" выборы с 2024 года приобретут общестрановой характер. Сельские жители становятся причастными к серьезным электоральным процессам. Подобное расширение института прямых выборов демонстрирует четкий вектор на демократизацию страны.

Привлечение граждан в выборные процессы автоматически будет повышать электоральную культуру. Возможно, первый опыт может где-то сопровождаться аполитичностью граждан и использованием местной властью административных ресурсов. Но каждая новая волна прямых выборов увеличит прозрачность и гражданскую активность", – добавил он.