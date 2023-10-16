Будут ли ужесточать закон о краже невесты в Казахстане, рассказал глава Минюста

Глава Минюста Азамат Ескараев сегодня высказался о возможности ужесточения ответственности в Казахстане за кражу невест, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос задали представители СМИ. Они отметили, что не так давно омбудсмен Артур Ластаев предлагал ужесточить законы о краже невест. В связи с этим журналисты поинтересовались, действительно ли в Казахстане рассматривают возможность ужесточения законов в этом отношении.

"Сразу хочу сказать: никаких таких инициатив я не видел. Уполномоченный ни с каким письмом в этом ключе к нам не обращался. Комментировать его высказывание я не буду. Моя точка зрения – что у нас действующее законодательство достаточно сбалансированно в этом плане, и всем нужно просто соблюдать законодательство", – заявил в ответ Азамат Ескараев.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Казахстане сообщил, что в Уголовный кодекс Казахстана планируют внести отдельную статью о похищении девушек для замужества.

Отмечалось, что с 2019 года по настоящее время в Казахстане зарегистрировали 214 уголовных дел по факту похищения девушек.

Между тем, сейчас статья 125 УК РК, а именно похищение человека, предусматривает минимальное наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет. Максимальное наказание за нарушение данной статьи – лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.