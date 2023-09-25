Международный статус вернули морскому порту Актау

Правительство Казахстана решило вернуть морскому порту Актау международный статус, который он утратил в 2018 году. Соответствующий документ был опубликован в ИПС "Әділет".

"Придать Актаускому морскому торговому порту статус морского порта международного значения. Министерствам транспорта, национальной экономики, финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РК.

В документе также сказано, что постановление вводится в действие со дня его подписания.

Отметим, что в сентябре 2018 года Актауский морской торговый порт утратил статус международного. Такое решение приняло правительство Казахстана. Тогда отмечалось, что лишение данного статуса позволило снять ограничение на приватизацию порта.

Подчеркнем, что Актауский морской торговый порт получил статус международного в 2003 году.

На официальном сайте АО "НК "Актауский морской торговый порт", говорится, что морской порт Актау (Казахстан) расположен на восточном побережье Каспийского моря в точке пересечения нескольких международных транспортных коридоров, что позволяет обеспечивать перевозку сухих грузов, сырой нефти и нефтепродуктов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России, Азербайджана, Туркменистана.