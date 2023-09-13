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Флаг Казахстана разрешат размещать в помещениях и на балконах домов

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Флаг Казахстана
Флаг Казахстана. Иллюстративное фото: Дмитрий Ларичев / Getty Images

Жителям Казахстана разрешат размещать государственный флаг на балконах и в жилищах. Соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытых НПА".

Сегодня на портале Министерством туризма и спорта был опубликован проект документа "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства РК от 2 октября 2007 года № 873 "Об утверждении правил использования (установления, размещения) государственного флага, герба РК и их изображений, а также текста государственного гимна РК".

Его публичное обсуждение продлится до 27 сентября.

В частности, документом предлагается разрешить размещать госсимволы на зданиях и в кабинетах подведомственных подразделений, в организациях дошкольного образования, на трибунах, в помещениях, отведенных для экспозиции, посвященной госсимволам.

А также на зданиях и в кабинетах государственных юрлиц, национальных управляющих холдингов, нацхолдингов, нацкомпаний, а также иных акционерных обществ и ТОО, в отношении которых РК выступает единственным акционером (участником).

При этом к фактам надругательства над флагом относятся:

  • причинение физического ущерба (рвать, сжигать, поджигать, умышленный бросать на землю, топтать ногами, выбрасывать в мусор);
  • оскорбление госсимволов путем создания коллажей с использованием компьютерных программ, листовок, использование в запрещенных местах и не по назначению, публичное издевательство, нецензурные выражения в адрес флага Казахстана, в том числе в соцсетях.

Допускается размещение флага в наклонном (не более 45 градусов) положении на зданиях и помещениях (жилищах, помещениях, в том числе на балконах), принадлежащих частным лицам.

Отмечается, что флаг РК (размером 1 на 2 метра) размещается на зданиях и помещениях, принадлежащих частным лицам (на высоте не менее 3 метров).

Кроме того, герб не может быть использован в качестве геральдической основы гербов и печатей общественных объединений и других организаций.

В помещениях, отведенных для экспозиции, посвященной госсимволам, где размещается текст гимна, должны быть эстетично оформлены и размещены вдали от хозяйственно-бытовых комнат, прохода и гардероба.

Добавим, согласно статье 372 УК РК, надругательство над госсимволами РК наказывается:

  • исправительными работами или штрафом в размере до 3 тыс. МРП (более 10 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 900 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы на срок до 2 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2036466-flag-kazahstana-razreshat-razmeschat-v-pomescheniyah-i-na-balkonah-domov/

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