Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства подписал указ о реорганизации своей Администрации. Упразднены должности заместителей руководителя Администрации президента, сокращены четыре отдела. Теперь соответствующие направления работы будут курировать помощники президента.

Примечательно, что у президента появился помощник по вопросам науки и инноваций, что в свою очередь созвучно с тезисами сегодняшнего послания. Так, глава государства в послании обозначил переход на новую экономическую модель. Как известно, «локомотивом» экономики является наука. Именно за счет науки был обеспечен в свое время экономический взлет так называемых «азиатских тигров».

Причем наука нужна для развития всех сфер жизнедеятельности государства – промышленность, сельское хозяйство, креативная индустрия, образование, медицина и др.

Наличие в структуре АП помощника президента, который будет курировать развитие науки является показателем того, насколько важным стало для страны развитие этого направления.

Кадровый потенциал у Казахстана есть, главное – создать для них условия. Это и будет, скорее всего, основной задачей помощника президента по науке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034931-u-prezidenta-poyavilsya-pomoschnik-po-voprosam-nauki-i-innovatsiy/