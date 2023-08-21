"Ваше вкуснее": реакцию секретаря парткома СУАР на казахстанское мороженое сняли на видео

Ма Синжуй и Серик Жумангарин. Фото: gov.kz

На выставке China EXPO секретарь парткома КПК Синцзян-Уйгурского автономного района Ма Синжуй попробовал казахстанское мороженое. Видео с мероприятия опубликовал Instagram-аккаунт sinegor.kz.

На выставке присутствовал также вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин. Он пригласил Ма Синжуя попробовать мороженое, которое производят в Казахстане.

"Я попробовал, мне понравилось. У вас высокое качество. Можно производить такое же мороженое в Синцзяне?" - поинтересовался Ма Синжуй у представителей казахстанской компании, выпускающей мороженое.

В ответ представитель компании сообщил, что для мороженого используется только натуральное сырье.

"Мы производим очень популярное мороженое, за ним выстраивается очередь. Люди готовы стоять один-два часа, чтобы купить именно эту марку. Я его пробовал, но ваше мороженое лучше, вкуснее!" - заявил китайский политик.

На официальном сайте Минторговли РК сообщается, что с С 17 по 21 августа в городе Урумчи Синцзян-Уйгурского автономного района КНР проходит международная выставка "Китай - Евразия": товары и торговля". В выставочном центре представлена продукция 40 казахстанских товаропроизводителей.

В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин и член Политбюро ЦК КПК, секретарь парткома КПК Синцзян-Уйгурского автономного района Китая СУАР Ма Синжуй.

Выступая с приветственной речью, Жумангарин подчеркнул приоритетность китайского рынка для казахстанской продукции.

"Казахстан и Китай объединяет совместная история, историческая общность которой создавалась нашими предками. Это был путь мира, добрососедства, торговли, обмена культурными связями. И мы, потомки людей, кто начал эту грандиозную работу, должны достойно ее продолжить и передать новому поколению", - заявил он.

В министерстве отмечают, что казахстанское аграрное ведомство прорабатывает возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 11 видов продукции АПК. Это картофель, свекловичный жом, рапс, овсяные хлопья и крупы, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческая продукция, конина, охлажденная говядина, баранина и свинина.

С мая 2023 года на базе генконсульства Казахстана в Сиане действует шоурум казахстанской продукции, где представлены товары 25 компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2033223-vashe-vkusnee-reaktsiyu-sekretarya-kompartii-suar-na-kazahstanskoe-morozhenoe-snyali-na-video/