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Участок трассы в Актюбинской области, ведущей в Россию, расширят до четырех полос

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Автодорога в Актюбинской области
Автодорога в Актюбинской области. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр поручил ускорить подготовку к реализации проекта по реконструкции трассы "Актобе – Карабутак – Улгайсын", сообщается на официальном сайте правительства.

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область премьер-министр Алихан Смаилов ознакомился с ходом строительства новой нитки магистрального газопровода "Бухара – Урал" и состоянием автодороги "Актобе – Карабутак – Улгайсын".

В настоящее время город Актобе и прилегающие к нему территории обеспечиваются газом посредством трех ниток от магистральных газопроводов "Бухара – Урал" и "Жанажол – Актобе". Вместе с тем из-за ежегодного роста населения, реализации новых инвестиционных проектов, строительства жилья и промышленных предприятий растет объем потребления газа и нагрузка на существующую инфраструктуру.

Алихан Смаилов
Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр подчеркнул, что в целях решения данного вопроса начато строительство новой нитки газопровода-отвода на город Актобе от магистрального газопровода "Бухара – Урал". Общая стоимость масштабного проекта – 43,4 млрд тенге.

Всего будет построено 165 км магистрального газопровода с пропускной способностью 526 тыс. кубометров в час. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2024 год.

"Новый газопровод позволит обеспечить растущие потребности города Актобе и даст возможность реализовать 17 крупных инвестпроектов на сумму свыше 3 трлн тенге. Также хочу отметить, что при возведении подобных крупных проектов нужно увеличивать использование отечественных комплектующих и материалов", — сказал Алихан Смаилов.

Затем глава правительства осмотрел участок автомобильной дороги "Актобе – Карабутак –Улгайсын", которая является частью транзитного коридора с юга Казахстана в Россию. Интенсивность движения по данному участку очень высокая – в сутки около 16 тыс. транспортных средств, в том числе 4 тыс. грузовых автомобилей.

Однако его состояние на сегодняшний день вызывает массу нареканий. Для исправления ситуации в текущем году на автодороге проводятся работы по ямочному ремонту и устройству выравнивающего слоя.

Вместе с тем по поручению главы государства ведется разработка проектно-сметной документации по комплексной реконструкции трассы "Актобе – Карабутак – Улгайсын" с переводом на I техническую категорию, что позволит кардинально улучшить качество дорожного полотна и увеличить пропускную способность.

В ходе реконструкции автодороги 262 км расширят с нынешних двух до четырех полос. Также в рамках проекта планируется построить и реконструировать 202 водопропускные трубы, 23 скотопрогона, 18 мостов и 12 транспортных развязок.

"Трасса "Актобе – Карабутак – Улгайсын" и дорога до Кызылорды являются частью международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай". Мы видим, что машин очень много, поэтому нужно их расширять и улучшать качество дорожного полотна.

Соответствующее поручение было дано министерству индустрии, сейчас мы должны начать реконструкцию этих дорог. В последующие годы нужно будет поддерживать их качество на должном уровне", — отметил Алихан Смаилов, обозначив необходимость также уделять внимание дорогам местного значения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031984-uchastok-trassy-v-aktyubinskoy-oblasti-veduschey-v-rossiyu-rasshiryat-do-chetyreh-polos/

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