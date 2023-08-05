Акимы в Павлодарской области не живут в селах, которые возглавляют: им дали месяц на переезд

Село. Фото: pavlodarnews.kz/Константин Шелков

Акимы двух сельских округов в Павлодарской области не живут в вверенных им селах. Когда это выяснилось, чиновникам дали месяц на переезд.

Как пишет региональное издание Pavlodarnews.kz, главы двух сельских округов не живут в вверенных им селах. Это выяснилось в ходе встречи акима области Асаина Байханова с главами крестьянских хозяйств.

Как рассказал глава ТОО "Имени Абая" Николай Миллер, аким Голубовского сельского округа Иртышского района не живет в Голубовке и не может оперативно реагировать на различные вопросы жителей. Выяснилось, что такая же ситуация в Сосновке Щербактинского района.

Асаин Байханов потребовал у акимов районов провести мониторинг. Акимам двух сельских округов Асаин Байханов поручил в течение месяца переселиться в указанные села.

"Разберитесь со всем этим. Я вам даю месяц для переезда, или мы будем делать перевыборы. Как они будут узнавать, что происходит у них в селах – по телефону? " – цитирует издание акима Павлодарской области.

Согласно информации на сайте pavlodarlibrary.kz, Иртышский район граничит на юге с Актогайским районом, на востоке – река Иртыш – естественная граница с Железинским и Качирским районами, а на западе и севере границы района соприкасаются с Акмолинской областью, на севере с Омской областью. На территории района расположено большое соленое озеро Кызылкак, одно из крупных в области.

Первые два совхоза– имени Ленина и имени Абая были созданы в марте 1954 года. Осенью 1954 года началось создание еще одной группы совхозов Иртышский (опытная станция), имени Пушкина, имени Амангельды, Западный, Коскольский, Голубовский.

В настоящее время на территории Иртышского района находится 18 аульных округов: Иртышский, Абайский, Агашорынский, Амангелдинский, Косагашский, Коскольский, Кызылжарский, Кызылкакский, Ленинский и другие.

Щербактинский район расположен в восточной части Павлодарской области. Образован в 1967 году. Площадь района 6,9 тысяч кв. км. Административный центр – село Щербакты. На территории района 16 сельских округов: Щербактинский, Александровский, Алексеевский, Галкинский, Жилбулакский, Ильичевский, Красиловский, Карабидайский, Назаровский, Орловский, Северный, Сосновский, Татьяновский, Хмельницкий, Чигирновский, Шалдайский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2031368-akimy-v-pavlodarskoy-oblasti-ne-zhivut-v-selah-kotorye-vozglavlyayut-im-dali-mesyats-na-pereezd/