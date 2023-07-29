Экс-глава управления не проходил подозреваемым по делу о хищении в Алматинской области

Айдар Беркимбаев. Фото: официальный сайт акимата города Алматы

В июне 2021 года депутат мажилиса прошлого созыва Ерлан Саиров на своей странице в сообщил о расследовании в отношении экс-главы управления энергетики акимата Алматинской области Айдара Беркимбаева. Как выяснилось, расследования не было.

Ерлан Саиров сообщал, что в отношении Беркимбаева возбуждено уголовное дело сотрудниками антикоррупционной службы. По данным Саирова, Беркимбаева подозревали в хищении 630 млн тенге, выделенных по госпрограмме "Развитие регионов".

Однако, как сообщили в Департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области, в производстве не имеется уголовных дел в отношении Беркимбаева.

Кроме того, в Департаменте экономических расследований по городу Алматы сообщили, что досудебные расследования (уголовные дела) в отношении Беркимбаева А.Ч. не регистрировались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030647-eks-glava-upravleniya-ne-prohodil-podozrevaemym-po-delu-o-hischenii-v-almatinskoy-oblasti/