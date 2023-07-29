Глава отдела образования Атырау уволился через полгода после назначения

Аманбай Хусунов. Фото: pricom.kz

Глава отдела образования Атырау Аманбай Хусунов уволился по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в областном управлении образования, передает AtyrauPress.

Причина ухода с должности не озвучивается.

По информации газеты "Прикаспийская коммуна", Аманбай Хусунов был назначен на должность руководителя отдела образования Атырау в начале февраля 2023 года.

Он родился 2 декабря 1975 года в Махамбетском районе Атырауской области. Образование - высшее. В 1998 году окончил исторический факультет Атырауского государственного университета им. Досмухамедова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году рабочим совхоза имени Чапаева. Работал учителем, психологом, методистом в школах Атырауской области.

Был начальником отдела образования Исатайского района, младшим научным сотрудником Атырауского областного историко-краеведческого музея, и.о. ведущего специалиста Управления архивов и документации Атырауской области, директором городского архива, преподавателем Атырауского института нефти и газа.

Также работал в управлении религии и Департаменте по контролю в сфере образования Атырауской области.

До назначения на должность руководителя отдела образования Атырау был заместителем главы этого ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030559-glava-otdela-obrazovaniya-atyrau-uvolilsya-cherez-polgoda-posle-naznacheniya/