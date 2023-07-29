Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Глава отдела образования Атырау уволился через полгода после назначения

Опубликовано:

Аманбай Хусунов
Аманбай Хусунов. Фото: pricom.kz

Глава отдела образования Атырау Аманбай Хусунов уволился по собственному желанию. Эту информацию подтвердили в областном управлении образования, передает AtyrauPress.

Причина ухода с должности не озвучивается.

По информации газеты "Прикаспийская коммуна", Аманбай Хусунов был назначен на должность руководителя отдела образования Атырау в начале февраля 2023 года.

Он родился 2 декабря 1975 года в Махамбетском районе Атырауской области. Образование - высшее. В 1998 году окончил исторический факультет Атырауского государственного университета им. Досмухамедова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году рабочим совхоза имени Чапаева. Работал учителем, психологом, методистом в школах Атырауской области.

Был начальником отдела образования Исатайского района, младшим научным сотрудником Атырауского областного историко-краеведческого музея, и.о. ведущего специалиста Управления архивов и документации Атырауской области, директором городского архива, преподавателем Атырауского института нефти и газа.

Также работал в управлении религии и Департаменте по контролю в сфере образования Атырауской области.

До назначения на должность руководителя отдела образования Атырау был заместителем главы этого ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2030559-glava-otdela-obrazovaniya-atyrau-uvolilsya-cherez-polgoda-posle-naznacheniya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.