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Аварийную ситуацию на Жезказганской ТЭЦ прокомментировали в Kazakhmys Energy

Опубликовано:

ТЭЦ
ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера на Жезказганской теплоэлектроцентрали произошла новая аварийная ситуация. В пресс-службе Министерства энергетики объяснили произошедшее, передает NUR.KZ.

"Вчера, 13 июля, в 21:12 при неблагоприятных погодных условиях отключилась линия электропередачи 500 кВ Агадырь – Жезказган.

Изменение параметров электрической сети привело к отключению частотных преобразователей на двигателях пылепитателей котлов №7 и 11 Жезказганской ТЭЦ с последующим их погасанием. Из-за отсутствия пара были остановлены турбины №4, 7, что повлекло полное снижение генерации", – говорится в пресс-релизе.

В Минэнерго указали, что режим работы станции начали восстанавливать через час – в 22:20. А по факту технологического нарушения создали комиссию Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для проведения всестороннего расследования.

"Отмечаем, что это не первый случай полной остановки Жезказганской ТЭЦ. 19 июня в 12:45 по причине потери собственных электрических нужд станция снизила генерацию со 129 до 0 МВт.

На основании вышеизложенного руководству ТОО "Казахмыс Энерджи" поручено принять действенные меры по обеспечению надежной работы Жезказганской ТЭЦ", – сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Специальное совещание по вопросу безопасной работы ТОО "Казахмыс Энерджи" будет проведено в министерстве 17 июля.

В самой же компании ситуацию прокомментировали следующим образом:

"По программе повышения надежности работы электростанции на период с 2019 по 2025 год запланированы мероприятия по замене оборудования и релейной защиты ОРУ-35 кВ, 110 кВ, 220 кВ на сумму 5 127,9 млн тенге. Фактически освоено 2 022,9 млн тенге, что составляет 39%.

В соответствии с программой модернизации, полностью закончена замена устаревших масляных выключателей на современные элегазовые на ОРУ-220, 110, 35кВ и ГРУ-6кВ.

Оборудование РЗА Жезказганской ТЭЦ эксплуатируется с 60-х годов прошлого века. По программе повышения надежности Жезказганской ТЭЦ в 2021 году был заключен договор на реконструкцию главной электрической схемы с ТОО "КИТР", куда входит реконструкция РЗА ОРУ-35 кВ, 110 кВ, 220 кВ с применением оборудования РЗА производства Generel Electric. На сегодняшний день данный проект находится в стадии согласования с заказчиком. Замена РЗА запланирована на период 2024-2025 годов.

Отключение, произошедшее 13 июля 2023 года, было связано с глубокой посадкой напряжения по системным линиям АО "KEGOC" по независящим от ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) причинам", – сообщили в ТОО "Казахмыс Энерджи".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028721-novaya-avariya-proizoshla-na-zhezkazganskoy-tets/

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