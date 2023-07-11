Купюрам тенге вернут один из старых атрибутов

10-тысячные купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане планируют вновь вернуть на купюры тенге подпись председателя Национального банка, при котором утвержден дизайн банкнот. Проект указа президента опубликован на портале "Открытые НПА".

Согласно проекту указа, разработанного Национальным банкам, планируется внести в указ президента от 2018 года "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге" некоторые изменения.

В частности, предлагается изменить пункт 7 этого указа. Согласно нововведению, дополнительными элементами дизайна банкнот будут являться:

серийный номер и год утверждения дизайна;

подпись председателя Национального Банка РК, при котором утвержден дизайн банкнот;

надпись об ответственности за подделку банкнот.

Сейчас же, согласно действующему указу "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты – казахстанского тенге", дополнительными элементами дизайна банкнот являются только серийный номер и год утверждения дизайна.

При этом обязательными элементами дизайна банкнот и монет являются:

цифровое и (или) буквенное обозначение номинала;

элементы, позволяющие определить подлинность и обеспечивающие защиту от подделки, с применением существующих технологий защиты;

официальное наименование страны эмитента и (или) эмитента;

изображение государственного герба РК, размещаемое на лицевой стороне банкнот и на лицевой или оборотной стороне монет.

Отметим, что подпись председателя Нацбанка была обязательным атрибутом банкнот тенге до 2016 года.

В феврале 2016 года сейчас уже бывший президент Нурсултан Назарбаев внес изменения в указ от 2003 года "Об утверждении Концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге: из указа была исключена формулировка "лицевая или оборотная сторона банкнот должна содержать подпись председателя Национального банка Республики Казахстан, при котором осуществляется изготовление банкнот".

Занимавший на тот момент пост главы Нацбанка Данияр Акишев объяснял порталу Tengrinews.kz, что подпись убрали в целях экономии.

"Процесс производства банкнот - очень длительный период времени. Порой занимает более двух лет. Бывали случаи, когда менялся глава Нацбанка. В таких условиях требуются денежные затраты, чтобы это переделать", - пояснял Акишев, добавив, что повышенные обязательства главы Нацбанка, которые обозначала подпись на купюре, итак закреплены законом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2028166-kupyuram-tenge-vernut-odin-iz-staryh-atributov/