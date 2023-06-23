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30 лет независимости Казахстана

Ограничения на вывоз скота ввели в Казахстане

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Бараны пасутся на лугу
Бараны. Иллюстративное фото: pixabay.com

Министр сельского хозяйства подписал указ, согласно которому с 23 июня в Казахстане вводятся количественные ограничения на вывоз скота, сообщается на сайте Комитета госдоходов Минфина РК.

Согласно документу, вводятся количественные ограничения на вывоз с территории Республики Казахстан крупного рогатого скота. Теперь вывезти из страны можно не более:

  • 60 000 голов бычков,
  • 120 000 овец и коз.

Запрет будет действовать шесть месяцев, до 23 декабря.

"Вывоз бычков и баранчиков с территории Казахстана будет осуществляться только при наличии ветеринарного сертификата, выданного в соответствии в соответствии с правилами выдачи ветеринарных документов и требований к их бланкам", - добавили в КГД.

Кроме того, с 30 июня вводится запрет на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота.

Справочно: согласно данным на сайте Liberty gro, к крупному рогатому скоту относятся коровы, быки, а также буйволы, яки, гаялы, а также другие парнокопытные рода Bos и Bubalus. Эти животные относятся к жвачным, отличаются крупным телосложением, а также наличием рогов у самцов и самок. КРС разводится преимущественно как источник мяса и молока: эти животные являются производителями приблизительно 50% мяса и 95% молока в мире.

К мелкому рогатому скоту относятся овцы и козы. Их разводят также для получения мяса, молока, а также шерсти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2026169-ogranicheniya-na-vyvoz-skota-vveli-v-kazahstane/

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