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Токаев посетил премьеру спектакля в Астане и пообщался с артистами (фото, видео)

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Касым-Жомарт Токаев в театре
Касым-Жомарт Токаев в театре. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил Государственный академический казахский музыкально-драматический театр имени К.Куанышбаева, где посмотрел премьеру спектакля "Жошы хан", об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Постановка состоит из двух частей: "Чингисханская Орда" и "Казахская Орда". Основная линия сюжета посвящена истории взаимоотношений между Чингисханом и его сыном Жошы ханом. Спектакль воссоздает жизненный путь Жошы хана, объединившего тюркские племена Великой степи в единый народ, основавшего свою орду в Улытау, и возвысившегося до титула Жошы хана – заложившего основы становления Казахской государственности.

Автором исторической драмы выступил известный писатель-драматург Думан Рамазан, режиссером-постановщиком – Заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков.

После просмотра Президент, побеседовал с автором произведения и труппой театра.

Касым-Жомарт Токаев в театре
Касым-Жомарт Токаев в театре. Фото: akorda.kz

"Поздравляю! Очень замечательная постановка, и тема спектакля крайне актуальная. Подобные произведения очень важны для народа. В основе пьесы отличный сценарий, выразительный язык. Все артисты великолепно вжились в свои образы и передали их. Нам нужно прославлять нашу историю и культурные ценности. Некоторые высказываются будто у казахов не было своей истории, государственности. Это искажение нашей истории. Желаю вам творческих успехов", – сказал глава государства.

Президент сообщил о своем решении присвоить Государственному академическому казахскому музыкально-драматическому театру имени К.Куанышбаева статуса "национальный". Соответствующий Указ будет опубликован в октябре в преддверии Дня Республики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2025996-tokaev-posetil-spektakl-v-astane-i-poobschalsya-s-artistami-foto/

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