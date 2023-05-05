Правительство выделило 3,7 млрд тенге из резерва для Актау и близлежащих сел

Кассир с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

3,7 млрд тенге выделено из резерва правительства на завершение строительства магистрального газопровода, который обеспечит газом Актау и близлежащие села, сообщает Telegram-канал правительства РК.

На эти деньги будет также установлена автоматизированная газораспределительная станция от газопровода "Жанаозен-Актау".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алихан Смаилов.

В пресс-службе кабмина подчеркнули, что сейчас активно развивается северная часть Актау. Здесь строят многоэтажные жилые дома, социальные объекты.

"В целях теплоснабжения расширяемой части города в текущем году планируется установить ряд блочно-модульных котлов и построить две новые котельные. Новые энергоисточники будут работать на газе, в связи с чем крайне требуется расширение соответствующей инфраструктуры", - отметили в правительстве.

Предполагается, что новый газопровод протяженностью 52 км позволит обеспечить теплом и товарным газом порядка 150 тыс. жителей новых микрорайонов города Актау, сел Кызылтобе, Даулет и Баянды Мунайлинского района, а также Акшукур и Саина Шапагатова Тупкараганского района.

"Его строительство ведется в рамках развития внешней инфраструктуры Каспийского энергетического хаба", - заключили в кабмине.

Согласно информации на официальном сайте городского акимата, Актау - центр Мангистауской области. Поселок Актау был преобразован в город в 1964 году.

С 1964 по 1991 год город носил название Шевченко в честь украинского поэта Тараса Шевченко, депортированного в Казахстан в середине XIX века.

Актау на карте. Скриншот: google.kz/maps

"Актау является промышленным городом. На его появление повлияло решение руководства Советского Союза о создании ядерного щита страны с участием Министерства среднего машиностроения двадцатого века и под руководством тогда министра Славского Е. П.

В результате создан уникальный комплекс, способный выполнять такие операции, как добыча урановой руды, ее переработка и обогащение", - говорится в материале акимата.

Согласно данным портала All-populations.com, на май 2023 года население Актау составляет 182 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019556-37-mlrd-tenge-vydelili-iz-rezerva-na-stroitelstvo-gazoprovoda-v-mangistau/