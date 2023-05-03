Президент FIFA подарил Токаеву именную футболку

Касым-Жомарт Токаев и Джанни Инфантино. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост главы ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всем мире, сообщает Telegram-канал президента.

Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.

"Считаю, что Ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что Вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире.

Мы ценим Ваши усилия и поддерживаем Вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнерство с ФИФА и лично с Вами", – сказал глава государства.

По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более 1 млн человек. На сегодняшний день во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и 2 академии, в которых проходят подготовку более 7 тысяч детей.

Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.

"Я не первый раз в Казахстане, но впервые в качестве президента ФИФА. Так что встреча с Вами – для меня особенно большая честь. Я знаю, что Вы любите футбол, как и весь народ этой прекрасной страны. Мы можем вместе делать великие дела.

Казахстан стал очень важной страной в глобальном масштабе, а не только на региональном уровне. Для ФИФА это отличный партнер. Нам нужно работать вместе, потому что футбол открывает широкие возможности для интеграции общества в этой стране, а также для объединения людей других стран", – отметил Джанни Инфантино.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2019154-tokaev-prinyal-prezidenta-mezhdunarodnoy-federatsii-futbola-dzhanni-infantino/