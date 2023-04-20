Почему в Конституции существует должность вице-президента, объяснили в Минюсте

Конституция Республики Казахстан: YouTube/Библиотека Первого Президента Республики Казахстан

Глава Минюста Азамат Ескараев в кулуарах мажилиса прокомментировал норму о вице-президенте Казахстана, которая находится в Основном законе страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что в Конституции, которая опубликована на сайте Акорды, по-прежнему существует должность вице-президента. В связи с этим они поинтересовались, является ли это нововведением. И если нет – почему эта старая норма все еще находится в Основном законе, так как человека, занимающего такую должность в стране, нет.

"Это не нововведение. Эта норма присутствовала в Конституции еще 1993 года. В период, когда были перевыборы президента, с 1995 по 1996 год, эта норма была сознательно оставлена в переходном положении. Сейчас у нас по Конституции такой должности нет", – заявил Азамат Ескараев.

Он добавил, что по мере развития законодательства такой вопрос будет рассмотрен.

"Не исключаю, что, возможно, будет рассмотрен (вопрос – прим. ред.) о целесообразности нахождения такой нормы в Конституции", – резюмировал спикер.

Отметим, что норма, о которой идет речь, прописана в пункте 2 статьи 94 Конституции РК.

"Вице-президент Республики Казахстан, избранный в соответствии с законодательством Республики Казахстан, действующим на момент вступления Конституции в силу, сохраняет свои полномочия до истечения срока, на который он был избран", – говорится в тексте Основного закона.

Как сообщается на официальном сайте Ассоциации выпускников КазНУ имени Аль-Фараби, первым и единственным вице-президентом Республики Казахстан был Ерик Асанбаев.

Во время президентских выборов 1991 года он баллотировался с Нурсултаном Назарбаевым и был избран вице-президентом.

С принятием новой Конституции в 1995 году должность вице-президента была упразднена, однако было установлено, что вице-президент исполняет свои обязанности до истечения срока, на который был избран, то есть до 1 декабря 1996 года.

Указом президента РК Асанбаев 22 февраля 1996 года был освобожден от должности в связи с переходом на дипломатическую работу и ему было присвоено звание "экс-вице-президент".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2017552-pochemu-v-konstitutsii-suschestvuet-dolzhnost-vitse-prezidenta-obyasnili-v-minyuste/