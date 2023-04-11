Больше миллиона тенге: озвучена зарплата председателя маслихата ЗКО

Мурат Мукаев. Фото: gov.kz

Зарплата нового председателя Западно-Казахстанского областного маслихата Мурата Мукаева составляет свыше 1 млн тенге. Об этом сообщили в местном представительном органе на официальный запрос "Уральской недели".

Издание отмечает, что озвучивать свою зарплату сразу после назначения на должность Мурат Мукаев не стал и попросил направить официальный запрос.

В итоге в аппарате Западно-Казахстанского областного маслихата ответили, что оклад председателя составляет 1,160-1,333 млн тенге в месяц.

Должностные оклады председателей двух постоянных комиссий (по вопросам финансов, бюджета и развитию территорий - Ербол Салыков, по вопросам социально-культурного развития и образования - Борис Лаврентьев) в зависимости от стажа равняются 743-854 тыс. тенге в месяц.

Выплата зарплаты председателю областного маслихата и председателям постоянных комиссий осуществляется из местного бюджета.

Выплата премий председателю областного маслихата, председателям постоянных комиссий и сотрудникам аппарата производится за счет сэкономленных средств государственного бюджета.

По информации официального сайта Западно-Казахстанского областного маслихата, первая организационная сессия восьмого созыва состоялась 30 марта 2023 года. Были избраны 30 депутатов. Из них 11 - прошлого созыва и 19 - вновь избранные.

На первой организационной сессии созданы четыре постоянные комиссии, избраны открытым голосованием председатели, их заместители и члены комиссии из числа депутатов.

В областном маслихате действуют Координационный совет и 4 постоянных комиссии:

по вопросам финансов, бюджета и развитию территорий (Салыков); по вопросам инновационного развития и предпринимательства (Мергалиев); по вопросам социально-культурного развития и образования (Лаврентьев); по аграрным вопросам и вопросам природопользования (Брманов).

На постоянные комиссии маслихата в пределах своих полномочий возложен контроль за реализацией решений маслихата и организация мероприятий.

Председателем областного маслихата стал Мурат Мукаев, руководителем аппарата - Адил Жоламанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2016207-bolshe-milliona-tenge-ozvuchena-zarplata-predsedatelya-maslihata-zko/