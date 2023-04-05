Госзакупки на 17 млрд тенге отменили прокуроры Алматы

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Прокуроры Алматы отменили 46 конкурсов на более чем 17 млрд тенге, посчитав, что заказчики незаконно предъявили завышенные квалификационные требования. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Алматы.

Отмечается, что 10 человек привлечены к дисциплинарной, а 9 руководителей госорганизаций - к административной ответственности. На них наложен штраф в размере 5 млн тенге.

"Заказчики продолжали незаконно предъявлять завышенные квалификационные требования к потенциальным поставщикам, не предоставляли им полную конкурсную документацию, выбирали неправильный способ закупок.

В этом году в целях прозрачности проведения госзакупок и недопущения коррупционных рисков применяется рейтинговая-балльная система. Система автоматически сопоставляет предложения, критерии, влияющие на конкурс, и определяет победителя, формируя протокол об итогах госзакупок по истечении срока представления заявок, без участия комиссии, исключая человеческий фактор", - сообщили в прокуратуре.

Между тем, прокуратура города установила, что один из заказчиков необоснованно требовал у предпринимателей обязательное наличие подвида лицензируемой деятельности в сфере сетей электроснабжения при строительстве автодорог.

Это прокуроры посчитали незаконной попыткой повлиять на итоги конкурса. В результате конкурс был отменен, а закупки проведены повторно с предоставлением равных условий всем потенциальным поставщикам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2015502-goszakupki-na-17-mlrd-tenge-otmenili-prokurory-almaty/