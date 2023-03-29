Мажилисмен намерен вести прямые эфиры обсуждения законов

Бакытжан Базарбек. Фото: facebook.com/bbazarbek

Депутат Бакытжан Базарбек на своей заявил о намерении вести прямые эфиры и записывать видео заседаний комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Депутат мажилиса нового созыва Бакытжан Базарбек сообщил, что сегодня, 29 марта, состоялось первое заседание комитета по законодательству и судебно-правовой реформе - состоялось знакомство с членами комитета, а также регламентом.

Базарбек предложил вести прямые эфиры заседаний на платформе Facebook - по его словам, ведутся записи, которые позже выглядывают на YouTube.

"Наши избиратели, все наши сограждане должны знать, какие законопроекты мы обсуждаем, кто из членов комитета придерживается того или иного мнения, и как мы отстаиваем "народные" интересы при обсуждении законопроектов. Все в законотворчестве должно быть прозрачно, открыто, транспарентно и доступно нашим согражданам. Это - аксиома", - написал он.

По его словам, комитет поддержал данную инициативу. Он пообещал, что обсуждение будет записывать на видео или проводить прямой эфир.

Отметим, согласно официальному сайту ЦИК РК, Бакытжан Базарбек зарегистрирован депутатом мажилиса парламента РК VIII созыва по одномандатным территориальным избирательным округам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014602-mazhilismen-nameren-vesti-pryamye-efiry-obsuzhdeniya-zakonov/