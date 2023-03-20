Проработавший больше трех лет на посту начальник уволился в Атырауской области

Асхан Байдувалиев. Фото: gov.kz

Асхан Байдувалиев уволился с должности руководителя Управления здравоохранения Атырауской области по собственному желанию. О его новом месте работы пока ничего неизвестно, передает "Ак Жайык".

Вместо Асхана Байдувалиева временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Кайсар Абдалиев.

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев пожелал ушедшему с поста госслужащему успехов в его дальнейшей деятельности и вручил благодарственное письмо главы региона Серика Шапкенова за значительный вклад в развитие местной медицины.

По информации официального сайта Управления здравоохранения Атырауской области, Асхан Байдувалиев - выпускник Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова.

Начинал свою карьеру ассистентом кафедры урологии и острой нефрологии. Был директором Карасайской районной поликлиники Алматинской области, руководителем Управления здравоохранения Алматинской области, главой центра дополнительного профессионального образования Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова.

Занимал должности директора департамента по клинической работе Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова и руководителя Управления здравоохранения Шымкента.

Управления здравоохранения Атырауской области возглавил в октябре 2020 года. Врач-уролог, кандидат медицинских наук.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013647-prorabotavshiy-bolshe-treh-let-na-postu-nachalnik-uvolilsya-v-atyrauskoy-oblasti/