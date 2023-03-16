Казахстанцев смогут вызывать на работу в праздники только с их согласия

Работа. Иллюстративное фото: pexels.com

На пленарном заседании сената был принят Социальный кодекс с поправками к ряду законов – теперь казахстанцев смогут вызвать на работу в праздники только с их согласия, передает корреспондент NUR.KZ.

Отмечается, что правки были предложены в сопутствующие законопроекты:

"О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения";

"О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан";

"О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Согласно изменениям, в учетном периоде не будут считаться часы, отработанные в праздничные и выходные дни. Кроме того, исключается возможность привлечения сотрудника к работе в выходные и праздничные дни, а также в междусменный отдых без его согласия.

Глава Министерства труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова прояснила эту норму.

"Если работодатель будет привлекать вас на работу в праздничные дни или после рабочего дня, все это будет идти с согласия работника. Если вы согласны – то будете выходить на работу. Если нет – то тогда вы можете написать, что не согласны выйти, потому что это выходной или вы не можете после шести часов оставаться.

Исключением являются места, которые соприкасаются с ЧС, системой здравоохранения", – отметила она.

По ее словам, если работодатель объявит о необходимости выйти на работу в выходные или праздничные дни, то внизу под его уведомлением работник может прописать свой отказ или согласие.

"Есть трудовой договор, где указано время работы. Каждый человек может отказаться или согласиться с обстоятельствами, в которых находится его предприятие. Поэтому мы оставляем право за работником", – резюмировала министр.

Добавим, что, согласно трудовому кодексу РК, принудительный труд, который означает любую работу или службу, требуемую от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания, для выполнения которой это лицо не предложило добровольно своих услуг, запрещен.

Принудительный труд допускается только:

на основании судебного акта о признании виновным в совершении уголовного или административного правонарушения, вступившего в законную силу, при условии, что работа будет производиться под надзором и контролем государственных органов и что лицо, выполняющее ее, не будет уступлено или передано в распоряжение физических и (или) юридических лиц;

в условиях чрезвычайного или военного положения.

Субъектами трудовых отношений являются работник и работодатель. При этом интересы работников в пределах делегированных им полномочий представляют органы профессиональных союзов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О профессиональных союзах", а при их отсутствии – выборные представители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2013190-kazahstantsev-smogut-vyzyvat-na-rabotu-v-prazdniki-tolko-s-ih-soglasiya/