Токаев назвал село, которое считает образцовым

Касым-Жомарт Токаев и Иван Сауэр. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора агрофирмы "Родина" Ивана Сауэра, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.

Иван Сауэр высказал президенту свои предложения, направленные на комплексную модернизацию отечественной аграрной науки. Он также поделился своим видением развития сельских территорий в стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что село "Родина" является образцовым населенным пунктом, отличающимся развитой инфраструктурой и высокой занятостью.

Как подчеркнул президент, государство уделяет особое внимание повышению уровня доходов и качества жизни сельчан. Он указал на необходимость совместных усилий с бизнес-сообществом для эффективной реализации государственных программ, направленных на увеличение производительности труда и занятости среди сельских жителей, а также развитие социальной инфраструктуры на селе.

Напомним, сегодня в Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с представителями бизнеса в сфере агропромышленного комплекса. Участники мероприятия рассмотрели проблемные вопросы и перспективы развития сельского хозяйства.

Село "Родина" располагается в Целиноградском районе Акмолинской области.

Село "Родина". Скриншот: yandex.kz/maps

На официальном сайте акимата сельского округа говорится о том, что история села началась в 30 годах прошлого века. В это время туда прибыли репрессированные и спецпереселенцы из России, Западной Украины, Беларуси, Молдовы и Кавказа. В 1961 году на базе двух колхозов "Новый быт" и "Большевик" был образован совхоз "Родина".

В 1994 году совхоз "Родина" был выкуплен коллективом хозяйства. В апреле 2005 года ПК "Родина" по решению общего собрания членов кооператива был преобразован в ТОО Агрофирма "Родина".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010289-glava-agrofirmy-rasskazal-tokaevu-kakim-vidit-razvitie-selskih-territoriy-v-kazahstane/