Смаилов раскритиковал Мусина из-за плохого интернета в Казахстане

Алихан Смаилов. Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов обратил внимание на проблемы с интернетом в Казахстане. Он указал главе Минцифры на большое количество жалоб касательно работы интернета, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Смаилов указал, на какие проблемы необходимо обратить свое внимание Минцифры.

"Багдат Батырбекович, вы сами видите сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество Интернета и обеспечение мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать", - обратился премьер к Мусину.

Смаилов подчеркнул, что обеспечение качественными сотовой связью и Интернетом должно охватить все города и райцентры, а также республиканские и основные областные автодороги, согласно поручению президента.

Глава кабмина отметил, что Министерству цифрового развития необходимо провести анализ имеющегося покрытия сотовой связью и интернетом.

Отмечается, что на сегодняшний день ведется работа по внедрению мобильной связи 5G, при которой планируется охватить, в первую очередь, города республиканского значения и областные центры.

Соответствующая работа должна быть завершена в 2027 году.

Тем не менее, как отметил Смаилов, важно дальнейшее развитие стандартов связи 3G и 4G в регионах с повышением норм качества связи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006938-smailov-raskritikoval-musina-iz-za-plohogo-interneta-v-kazahstane/