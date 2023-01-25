Токаев провел заседание Совета безопасности

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает официальный сайт Акорды.

Указывается, что на заседании были рассмотрены вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих.

Заслушаны доклады министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

В Акорде указали, что по итогам заседания Совет безопасности принял решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.

Иных подробностей заседания в пресс-службе президента не привели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006764-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti/