Токаев провел заседание Совета безопасности
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Под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Совета безопасности Республики Казахстан, передает официальный сайт Акорды.
Указывается, что на заседании были рассмотрены вопросы дальнейшего развития Вооруженных сил и социального обеспечения военнослужащих.
Заслушаны доклады министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителей ряда заинтересованных государственных органов.
В Акорде указали, что по итогам заседания Совет безопасности принял решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.
Иных подробностей заседания в пресс-службе президента не привели.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006764-tokaev-provel-zasedanie-soveta-bezopasnosti/