Зульфия Сулейменова: К реакции общественности на мой возраст отношусь философски, спокойно

Зульфия Сулейменова. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Новый министр экологии и природных ресурсов Казахстана Зульфия Сулейменова в интервью NUR.KZ рассказала, как она реагирует на разговоры о ее возрасте.

Зульфия Сулейменова, заняв пост главы Министерства экологии и природных ресурсов, стала одним из самых молодых министров в истории независимого Казахстана. Ей всего 32 года, и этот факт вызвал оживленную дискуссию в казахстанском обществе.

"Признаться, реагировать некогда: работы очень много. И потом, 32 (года - прим. ред.) для общемировых политических реалий – не так уж и мало.

В некоторых странах примерно в этом возрасте становятся премьер-министрами, и здесь, как правило, речь идет о достаточно развитых государствах. И в нашей стране уже были случаи, когда люди в относительно молодом возрасте назначались на должность министра", – сказала Зульфия Сулейменова в ходе интервью.

Также она отметила, что на молодых руководителях ведомств лежит особая ответственность.

"На нас, молодых министров, возложен двойной груз ответственности. Нам необходимо доказать, что молодые кадры уже созрели и для принятия глобальных решений, и для внедрения инновационных подходов. Касательно реакции общественности на мой возраст – отношусь к этому философски, спокойно", – ответила новый министр экологии и природных ресурсов.

Полную версию интервью читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2006328-zulfiya-suleymenova-k-reaktsii-obschestvennosti-na-moy-vozrast-otnoshus-filosofski-spokoyno/