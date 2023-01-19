Сколько человек пользуется криптоактивами в Казахстане

Биткоины. Иллюстративное фото: pixabay.com

Заместитель председателя правления АО "Администрация МФЦА (Международный финансовый центр "Астана")" Ернур Рысмагамбетов на заседании сената рассказал, сколько человек в Казахстане пользуется криптоактивами, передает корреспондент NUR.KZ.

Ернур Рысмагамбетов в ходе обсуждения проекта закона "О цифровых активах в Республике Казахстан" сообщил, что в МФЦА зарегистрировано восемь криптобирж.

"В экосистеме МФЦА зарегистрировано восемь криптобирж, еще 19 - намерены зарегистрироваться. Официальной статистики нет, сколько необеспеченных криптоактивов является. Но, по некоторым оценкам, количество пользователей криптоактивов в Казахстане измеряется от 100 тыс. граждан до миллиона", – добавил спикер.

Разнятся, по его словам, и оценки по емкости рынка.

"Если говорить про общие объемы, то есть тоже разные оценки - от нескольких миллиардов до нескольких десятков миллиардов. Поэтому мы считаем, что данный законопроект позволит все урегулировать, можно будет все мониторить и видеть. Необеспеченные активы, переходящие в МФЦА, становятся финансовыми активами", – заявил он.

Проект закона "О цифровых активах в Республике Казахстан" сенаторы на пленарном заседании рассмотрели и направили в мажилис со своими поправками.

Документ направлен на создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2005942-skolko-chelovek-polzuetsya-kriptoaktivami-v-kazahstane/