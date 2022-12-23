Нурбакыт Нурсейтов. Кадр из видео: 24.kz

Назван лучший сельский аким Казахстана. Сегодня председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев встретился с победителями республиканского конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Заявки на участие подали порядка ста акимов сельских округов со всей страны. Наибольшую активность проявили акимы Костанайской области - 14, Северо-Казахстанской - 12 и Жамбылской - 12.

По итогам конкурса звание "Лучший сельский аким" получил глава Жаушыкумского сельского округа района Шардара Туркестанской области Нурбакыт Нурсейтов.

По данным официального сайта аппарата акима Шардаринского района, ему 34 года. У него два высших образования по специальностям: "экология", "экономика и бизнес". Нынешнюю должность занимает с августа 2017 года.

Второе место занял Вячеслав Симоненко - аким Новопокровского сельского округа Успенского района Павлодарской области, третье - Оралбек Абшанов, аким сельского окурга Айшуак Шалкарского района Актюбинской области.

Победители конкурса. Фото: gov.kz

В число обладателей различных номинаций вошли и другие акимы. Все были награждены почетной грамотой председателя Агентства РК по делам государственной службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002791-nazvan-luchshiy-selskiy-akim-kazahstana/