Карин провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

Ерлан Карин. Фото: akorda.kz

Под председательством государственного советника Ерлана Карина проведено заседание Комиссии при главе государства по вопросам противодействия коррупции, передает официальный сайт президента РК.

На заседании рассмотрен ход реализации предвыборной программы президента Республики Казахстан "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда" в части вопросов противодействия коррупции, а также исполнения комплексного плана по противодействию коррупции в сферах таможенного дела, строительства.

О проводимой работе по указанным вопросам заслушаны доклады руководства Агентства по противодействию коррупции, министерств финансов, индустрии и инфраструктурного развития.

Государственным советником отмечено, что противодействие коррупции определено главой государства одним из важнейших приоритетов, направленных на продолжение эффективной реализации реформ по модернизации казахстанского общества и государства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002131-karin-provel-zasedanie-komissii-po-voprosam-protivodeystviya-korruptsii/