Комитеты административной и миграционной полиции хотят упразднить в Казахстане

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Опубликован проект постановления правительства об упразднении комитета административной полиции и комитета миграционной службы МВД. Документ для публичного обсуждения выложили на портале "Открытые НПА".

Проект постановления появился на сайте в минувшую пятницу, на публичном обсуждении он будет находиться до 19 декабря.

В пояснительной записке к проекту документа говорится, что его реализация не потребует дополнительных финансовых затрат из госбюджета.

Также авторы пояснили, что принятие этого проекта "позволит реализовать принцип единства подходов к организации прохождения правоохранительной службы, унифицировать организационную структуру МВД, социальное и материальное обеспечение сотрудников по аналогии с другими правоохранительными органами".

Еще предполагается, что это "поможет перестроить работу преобразованных подразделений МВД, обеспечив самостоятельность и повысив уровень ответственности их руководителей при принятии решений, привлечь для замещения этих должностей квалифицированными кадрами с большим опытом".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2000147-komitety-administrativnoy-i-migratsionnoy-politsii-hotyat-uprazdnit-v-kazahstane/