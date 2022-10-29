Bloomberg: Завод по производству "зеленого" водорода появится в Казахстане

Экология. Иллюстративное фото: pixabay.com

Шведская энергетическая компания Svevind Energy Group построит в Казахстане завод по производству экологически чистого водорода. Стоимость проекта составляет 50 млрд долларов. Уже к 2030-м годам Европа сможет получать "зеленый" водород из Казахстана, передает Bloomberg.

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Казахстан поможет Европе снизить зависимость от ископаемого топлива. Шведская энергетическая компания Svevind Energy Group, которая стоит за крупнейшей в Европе ветряной электростанцией, подписала соглашение с правительством Казахстана о строительстве завода по производству экологически чистого водорода. Электролизеры завода смогут производить до 2 млн тонн "зеленого" водорода в год с 2032 года. Это эквивалентно одной пятой от поставленной цели ЕС по импорту экологически чистого топлива к 2030 году.

"Казахстан является идеальной страной для реализации этого проекта. Здесь отличные климатические условия: ветреная и солнечная погода. Кроме того, затраты на производство "зеленого" водорода в Казахстане достаточно низкие, что делает эту страну очень конкурентоспособной на мировом рынке", — сказал Вольфганг Кропп, основатель и генеральный директор Svevind Energy Group.

Индустриальный парк электролизеров будет питаться от ветряных и фотоэлектрических установок общей мощностью около 40 гигаватт, которые будут установлены в юго-западной части Казахстана. Ожидается, что ЕС и Казахстан подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, аккумуляторов и экологически чистого водорода до конца ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994733-bloomberg-zavod-po-proizvodstvu-zelenogo-vodoroda-poyavitsya-v-kazahstane/