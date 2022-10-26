Карашуекеев доложил Токаеву о возврате государству более 5 млн гектаров земель

Ербол Карашукеев на приеме у Касым-Жомарта Токаева. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева. Об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент заслушал отчет об основных итогах развития отрасли за 9 месяцев текущего года. Как доложил Ербол Карашукеев, объем валовой продукции увеличился на 6,9% и достиг 6,8 трлн тенге. Намолочено 21,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что является одним из самых высоких показателей за последние 10 лет. По словам министра, страна полностью обеспечена основными видами сельскохозяйственной продукции, входящими в потребительскую корзину.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о исполнении его поручений. В частности, досрочно возвращено государству более 5 млн гектаров земель, которые в основном передаются для решения проблемы нехватки пастбищных угодий. По итогам проведенных проверок землепользователи приступили к освоению 1,8 млн гектаров ранее неиспользуемых земель.

Наряду с этим президенту было доложено о принятых комплексных мерах по реформированию системы ветеринарии.

В завершение встречи глава государства поставил ряд задач по цифровизации аграрного сектора, совершенствованию механизма субсидирования, а также усилению мер господдержки сельхозтоваропроизводителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1994429-tokaev-postavil-ryad-zadach-po-tsifrovizatsii-agrarnogo-sektora-v-kazahstane/