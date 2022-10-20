Аким Павлодара признал ошибки в градостроительной сфере

Асаин Байханов. Фото: instagram.com/asaiyn.baikhan

Накануне в акимате Павлодарской области прошло совещание, повесткой которого стала хаотичная застройка областного центра. Аким города Асаин Байханов признал, что в градостроительной сфере Павлодара были допущены недочеты, передает Pavlodarnews.kz.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков указал городским властям на то, что между отделами плохая коммуникация, а имеющиеся ресурсы не используются в полном объеме, службы действуют запоздало.

Аким города признал, что ошибки в этой сфере действительно есть.

"Действительно, у нас есть факты незаконного строительства. Ошибки есть, мы должны признать, есть недоработки со стороны городских властей. Пересмотрим подходы и будем исправлять работу с учетом озвученных сегодня Вами поручений", — сказал Асаин Байханов.

Скаков еще раз подчеркнул, что акимату города необходимо пересмотреть градостроительную политику и выстроить работу городских отделов. При этом аким области поручил рассмотреть ответственность виновных лиц.

"Руководству Павлодара как главному реализатору политики застройки города я не раз поручал навести в ней порядок. Однако в итоге проблема созрела до необходимости созыва совещания на областном уровне. Акиму города в месячный срок необходимо привести работу городских отделов в соответствии с новыми градостроительными нормами", – добавил Скаков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993492-akim-pavlodara-priznal-oshibki-v-gradostroitelnoy-sfere/