Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил спасателей с профессиональным праздником. Текст поздравления с Днем спасателя Республики Казахстан опубликован в официальном Тelegram-канале пресс-службы главы государства.

"Дорогие друзья! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем спасателя Республики Казахстан!

Вы постоянно работаете в экстремальных условиях, рискуете своей жизнью, с честью исполняя возложенные на вас обязанности. Преданность профессии, готовность к подвигу и любым испытаниям – главное требование к специалистам экстренных служб. Во время стихийных и техногенных бедствий, в повседневных критических ситуациях на вас возлагается большая ответственность.

Ваш труд заслуживает самой высокой оценки, поскольку вы спасаете тысячи жизней, защищаете материальные ценности и природные богатства страны от различных опасностей и угроз. Уверен, что вы и впредь продолжите исполнять свою важную миссию, сохраняя безупречную преданность служебному долгу.

Желаю успехов в вашей непростой работе и благополучия вашим семьям!" - поздравил Токаев казахстанских спасателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1993317-tokaev-pozdravil-spasateley-s-professionalnym-prazdnikom/