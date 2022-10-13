Уволенный за пьяную езду чиновник снова стал акимом в ЗКО

Ауган Альмурзин. Фото: gov.kz

Ауган Альмурзин, уволенный с должности сельского акима после вождения в пьяном виде, возглавил сельский округ. В районном акимате объяснили, почему приняли на работу оскандалившегося чиновника, передает издание "Мой город".

По данным издания, в мае прошлого года на трассе Уральск - Атырау остановили авто, за рулем которого находился аким села Янайкино района Байтерек Ауган Альмурзин. Чиновник был в состоянии алкогольного опьянения, это подтвердило медицинское освидетельствование.

Позже на совете по этике было принято решение освободить Альмурзина от занимаемой должности. Тогда его также лишили водительских прав на семь лет.

Между тем 12 октября официальном на сайте акимата района Байтерек ЗКО появилось сообщение, что в четырех сельских округах района прошли выборы акимов. Акимом Кушумского сельского округа был избран Ауган Альмурзин.

В районном акимате прокомментировали ситуацию. Здесь заявили, что за кандидатуру Альмурзина проголосовало более 80% сельчан.

"Да, действительно, он был уволен, но это не является дискредитирующим фактом. После отстранения от должности сельского акима через два месяца он успешно прошел тестирование на госслужбу и устроился работать главным специалистом в акимат села Янайкино.

Так как он 12 лет работал еще в акимате Кушума, по просьбе жителей села его выдвинули в качестве кандидата в акимы. Центризбирком принял его документы и не усмотрел в них ничего противоречащего", - пояснили в ведомстве.

Представитель акимата добавил, что Альмурзина в Кушуме "все знают и уважают". Многие до сих пор не верят в то, что он был выпившим за рулем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1992444-uvolennyy-za-pyanuyu-ezdu-chinovnik-snova-stal-akimom-v-zko/