"Ему и карты в руки": Токаев поручил Скляру заниматься развитием Павлодарской области

Роман Скляр. Кадр из видео: t.me/bort_01

Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью поручил первому заместителю премьер-министра Роману Скляру заниматься развитием Павлодарской области, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"Павлодар должен стать точкой роста всего региона, двигателем устойчивого благополучия и качества жизни в области. Я думаю, что это очень важная задача, которая стоит и перед акиматом, и в целом перед правительством.

Здесь находится первый заместитель премьер-министра Роман Васильевич Скляр. Он ваш земляк, ему и карты в руки. Занимайтесь Павлодаром и целой областью", — обратился к нему Токаев.

Роман Скляр – первый заместитель премьер-министра. Эту должность занимает с 11 января текущего года. Родился он 8 мая 1971 года в городе Павлодаре. Там же получил свое первое образование по специальности инженера-строителя.

Напомним, рабочая поездка Касым-Жомарта Токаева в Павлодарскую область началась со встречи с общественностью региона.

В ходе встречи президент высказался об экологических проблемах региона. Также глава государства обратил внимание на ситуацию с авиасообщением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991272-emu-i-karty-v-ruki-tokaev-poruchil-sklyaru-zanimatsya-razvitiem-pavlodarskoy-oblasti/