Уголовную ответственность за пронос телефона в СИЗО могут ввести в Казахстане

Наручники. Иллюстративное фото: pexels.com

В Минюсте РК разработали документ, где предложен ряд правок в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство страны. Предложенные изменения и дополнения опубликованы на портале "Открытых НПА".

Данный консультативный документ регуляторной политики (КДРП) направлен на:

установление уголовных наказаний в соответствии с реальной общественной опасностью уголовных правонарушений;

разграничение процессуальных статусов участников уголовного судопроизводства;

расширение их полномочий и укрепление состязательности уголовного процесса;

рационализацию порядка назначения и исполнения уголовных наказаний;

оптимизацию форм и процедур досудебного расследования по уголовным делам.

В документе описано 19 проблемных вопросов, по которым необходимо внести какие-либо правки в законодательство. Ниже описываются возможные пути решения этих проблем.

Так, составители КДРП предложили рассмотреть в том числе:

возможность усиления уголовной ответственности за мошенничество, создание финансовых пирамид, незаконное пересечение и нарушение правил охраны госграницы и другие общественно опасные деяния;

за мошенничество, создание финансовых пирамид, незаконное пересечение и нарушение правил охраны госграницы и другие общественно опасные деяния; введение уголовной ответственности за незаконную передачу, хранение и использование средств мобильной связи лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, СИЗО, ИВС, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории указанных объектов;

связи лицами, содержащимися в учреждениях уголовно-исполнительной системы, СИЗО, ИВС, а также за порчу средств наблюдения и охраны на территории указанных объектов; вопрос декриминализации незаконной транспортировки и оборота нефти и нефтепродуктов в незначительных размерах;

и нефтепродуктов в незначительных размерах; возможность создания независимых общественных комиссий по вопросам условно-досрочного освобождения и замены наказания осужденным;

по вопросам условно-досрочного освобождения и замены наказания осужденным; возможность исключения института уголовных проступков из УК РК;

из УК РК; определение четкого критерия гласности судебного разбирательства.

С полным списком озвученных проблем и решений можно ознакомиться на портале "Открытых НПА".

Отмечается, что данный документ будет находиться на публичном обсуждении до 22 октября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1991023-ugolovnuyu-otvetstvennost-za-pronos-telefona-v-sizo-mogut-vvesti-v-kazahstane/